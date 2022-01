La definizione e la soluzione di: La città sarda della Dinamo, titolata squadra di basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SASSARI

Significato/Curiosità : La citta sarda della Dinamo, titolata squadra di basket

Sardegna (reindirizzamento da Regione Autonoma della Sardegna) supercoppe italiane. La massima espressione del basket sardo è la Polisportiva Dinamo Sassari, che dopo una ventennale militanza nel Campionato di Legadue, ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

