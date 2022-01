La definizione e la soluzione di: La città marchigiana famosa per le prelibate olive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASCOLI

Significato/Curiosità : La citta marchigiana famosa per le prelibate olive

Cucina salentina (sezione Olio e olive) baccalà o lo stoccafisso (stoccu), olive, uva passa e spaghettini fatti in casa. Immancabili nella cucina salentina le zuppe di fagioli, di ceci e di fave ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

