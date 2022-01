La definizione e la soluzione di: Fa chiudere il set tennistico per 7-6. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIE BREAK

Significato/Curiosità : Fa chiudere il set tennistico per 7-6

Novak Ðokovic (categoria Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Serbia) Verdasco per 6-1, 7-6, 6-2. Al secondo turno viene sconfitto a sorpresa in cinque set dall'uzbeko Denis Istomin per 6-7, 7-5, 6-2, 6-7, 4-6 non riuscendo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con chiudere; tennistico; chiudere ... al centro; Fa aprire e chiudere un circuito elettrico; Sborsato per chiudere l acquisto; La legge Basaglia li fece chiudere nel 1978; Formano il set tennistico ; Un numero da game tennistico ; Un termine tennistico ; Una frazione del set tennistico ; Cerca nelle Definizioni