La definizione e la soluzione di: C è chi la prova per chi sta meglio di lui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INVIDIA

Significato/Curiosità : C e chi la prova per chi sta meglio di lui

Tel chi el telùn Paolo Hendel, Raul Cremona, Jango Edwards e i Habbe Et Meik. Il titolo è un gioco di parole con la frase tel chi el terùn ("eccolo qui il terrone"), che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

