La definizione e la soluzione di: In certe barche è doppio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FASCIAME

Significato/Curiosità : In certe barche e doppio

Laghi di Revine Lago metri e sono messi in comunicazione dal canale delle barche. Attorno sorgono alcune borgate: sul lago di Santa Maria si affacciano a nord Santa Maria e a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con certe; barche; doppio; Si applica su certe fatture; Località presso Venezia che ci ricorda certe famose baruffe; Lo sono certe figure; Un seme di certe carte; Nelle barche è opposto a dritta; barche tte molto affusolate; Un modo di procedere delle barche a vela; barche in un sol pezzo; Lo fa doppio l opportunista; Discorso a doppio senso; Armi a doppio taglio; Il doppio di quattro;