La definizione e la soluzione di: Si carica con medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIRINGA

Significato/Curiosità : Si carica con medicinali

Agenzia europea per i medicinali i medicinali (in inglese: European Medicines Agency, abbreviata in EMA, fino al 2004 conosciuta come European Agency for the Evaluation of Medicinal Products ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

