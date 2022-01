La definizione e la soluzione di: Fu capitale del Celeste Impero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PECHINO

Significato/Curiosità : Fu capitale del Celeste Impero

Storia della Cina (reindirizzamento da Celeste Impero) proclamazione di indipendenza e della Repubblica di Cina, ponendo fine al Celeste Impero. La Repubblica di Cina venne instaurata nel 1912 al termine della rivoluzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

