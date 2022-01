La definizione e la soluzione di: La camera Alta del Parlamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SENATO

Significato/Curiosità : La camera Alta del Parlamento

Májilis (categoria Camere basse nazionali) "Assemblea") è la camera bassa del Parlamento bicamerale del Kazakistan, noto come Parlamenti, nel governo del Kazakistan. La camera Alta del Parlamento è il Senato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

