La definizione e la soluzione di: Cambiano la carta in garza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GZ

Significato/Curiosità : Cambiano la carta in garza

Altre definizioni con cambiano; carta; garza; cambiano il fico in fiocco; cambiano canne in lance; cambiano pera in pietra; cambiano il divo in mito; Una carta favorevole; Un tipo di carta leggera e sottile; Una caramella non incarta ta; Mettono su carta il lavoro del computer; Lo sono i guardabuoi diffusi nelle garza ie; Batuffolo di garza ; Uccelli che fanno il nido nelle garza ie; La varietà cenerina è la sgarza ; Cerca nelle Definizioni