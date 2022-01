La definizione e la soluzione di: Cambiano canne in lance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LC

Significato/Curiosità : Cambiano canne in lance

Altre definizioni con cambiano; canne; lance; cambiano pera in pietra; cambiano il divo in mito; cambiano tranci in pranzi; Titolo che molti Spagnoli si scambiano ; Fucile a canne mozze; Il console romano __ Vairone: fu sconfitto a canne ; Antico strumento fatto con canne di bambu; Può avere due canne sovrapposte; Un operazione che legalizza... le bilance ; Le bilance con il braccio; Il lance ciclista statunitense; Le segna una lance tta; Cerca nelle Definizioni