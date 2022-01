La definizione e la soluzione di: I calciatori non titolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PANCHINARI

Significato/Curiosità : I calciatori non titolari

Calciatore formazioni schiera in campo 11 calciatori: un portiere e 10 giocatori di movimento, i cui ruoli non sono specificati. Oltre ai titolari, l'allenatore dispone delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

