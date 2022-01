La definizione e la soluzione di: Bruciate dai raggi del sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARSE

Significato/Curiosità : Bruciate dai raggi del sole

Eliofanografo registrazione dei dati. La carta speciale fotosensibile viene bruciata dai raggi del sole concentrati dalla sfera e dalla posizione e lunghezza delle bruciature ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

