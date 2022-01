La definizione e la soluzione di: La borsa di chi fa shopping. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BAG

Significato/Curiosità : La borsa di chi fa shopping

Fendi (categoria Case di moda italiane) LVMH. La sua sede è a Roma, nel Palazzo della Civiltà Italiana. Fendi è anche un marchio di lusso noto per le sue borse (in particolare la borsa Baguette ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con borsa; shopping; Aumento dei titoli di borsa ; Ciò che sale e scende in borsa ; Un animale... della borsa ; I titoli... in borsa ; Borsa per lo shopping ; shopping _: per far spese; Un... po' di shopping ; Nota via romana dello shopping di lusso; Cerca nelle Definizioni