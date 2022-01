La definizione e la soluzione di: Batte la doppia coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIS

Significato/Curiosità : Batte la doppia coppia

Punti del poker (sezione doppia coppia (two pairs)) Pokerissimo Scala reale Scala colore Poker Full Colore Scala Tris doppia coppia coppia Carta più alta Tale ordine vige nei giochi "high", ossia quelli che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

