La definizione e la soluzione di: Un ballo che impegna tacchi e punte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIPTAP

Significato/Curiosità : Un ballo che impegna tacchi e punte

Altre definizioni con ballo; impegna; tacchi; punte; __ tap, il ballo che ci ricorda Fred Astaire; Il ballo tipico della Belle époque; Classico ballo argentino; ballo con un sinonimo; impegna il perito settore; Quella economica impegna il goveno; Prove per studenti non particolarmente impegna tive; Può farne molta chi si impegna tanto; Si fissano con attacchi ; Attacchi di cuore; Gli attacchi nella scherma; I colpi del batacchi o sulla campana; Cosparse di punte ; Lo lascia il punte ruolo; Il punte ggio del golfista; Ha i punte ggi 40; Cerca nelle Definizioni