La definizione e la soluzione di: bagnato = zuppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosità : bagnato = zuppa

zuppa Imperiale due versioni. ^ zuppa imperiale, su Agrodolce. URL consultato il 23/4/2015. ^ Katia Brentani, Inzuppiamoci! Se non è zuppa è pan bagnato, Damster edizioni

Altre definizioni con bagnato; zuppa; E bagnato dall Adige; Appena bagnato ; La città in cui è nata Eleonora Abbagnato ; Non bagnato ; E inzuppa to di rum; zuppa della cucina povera; Il biscotto nella ricetta della zuppa inglese; Due cucchiai di zuppa ; Cerca nelle Definizioni