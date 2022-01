La definizione e la soluzione di: L autoscatto con il telefonino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SELFIE

Significato/Curiosità : L autoscatto con il telefonino

IPhone (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) possibilità di fare un autoscatto al rallenty. Inoltre sarà anche disponibile nei nuovi colori verde e viola. Il dispositivo utilizza il più recente sistema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

