Soluzione 6 lettere : BADILE

Significato/Curiosità : Un arnese degli sterratori

Chiesa di Santa Maria della Consolazione (Arcavacata) gli sterratori erano intenti nel loro lavoro con la febbrile lena originata dall’accadimento misterioso, sentirono ad un tratto sotto gli arnesi che manovravano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

