La definizione e la soluzione di: L antico nome di Chieti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TEATE

Significato/Curiosità : L antico nome di Chieti

Provincia di Chieti La provincia di Chieti è una provincia italiana dell'Abruzzo di 373 530 abitanti, estesa su una superficie di 2 588,35 km² e comprendente 104 comuni. È ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Unità tattica dell antico esercito macedone; antico procedimento per il calcolo dei numeri primi; antico strumento a corde simile alla cetra; antico cavalleggero; Il nome del portiere Zoff; Il nome di Gogol; Altro nome del siliquastro; nome comune dei lieviti; Una abitante di chieti ; Una località vicina a chieti ; Comune in provincia di chieti ; Ampio... nel chieti no;