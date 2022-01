La definizione e la soluzione di: Antica cava di pietre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATOMIA

Significato/Curiosità : Antica cava di pietre

Orecchio di Dionisio della Neapolis. L'Orecchio di Dionisio (o Orecchio di Dionigi) è una grotta artificiale che si trova nell'Antica cava di pietra detta latomia del Paradiso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

