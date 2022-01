La definizione e la soluzione di: Un animale come cavalli e asini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EQUINO

Significato/Curiosità : Un animale come cavalli e asini

Equus africanus asinus (reindirizzamento da asini) l'asino si è diffuso anche nel Nordamerica come animale da lavoro al seguito dei colonizzatori. È quindi fin dall'inizio della storia che gli asini sono stati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

