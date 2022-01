La definizione e la soluzione di: Un animale che vive catturando altri animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREDATORE

Significato/Curiosità : Un animale che vive catturando altri animali

Panthera tigris tigris (categoria Specie animali in pericolo di estinzione) un animale solitario che caccia prevalentemente durante le ore notturne e che non ama spartire il proprio territorio con altre tigri o altri animali. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con animale; vive; catturando; altri; animali; Uno spinoso animale di terra o di mare; Un animale da cortile; animale tti che si sacrificano alla scienza; Un animale come il delfino; È necessario per vive re; Il cantone nel quale vive va Guglielmo Tell; Studio del rapporto tra gli esseri vive nti e l ambiente in cui vivono; Il porta vive ri dei militari; Canta con molti altri ; In loro e in altri ; Vende mobili di altri tempi; Confidare ad altri le proprie pene; È pieno d animali ; Gli amici degli animali ; Il complesso degli animali d una regione; Ente protezione animali ; Cerca nelle Definizioni