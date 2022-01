La definizione e la soluzione di: Anche quando è a lena può avere il morale altissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARINAIO

Significato/Curiosità : Anche quando e a lena puo avere il morale altissimo

Episodi di DuckTales (serie animata 2017) (prima stagione) (sezione Il compleanno di Mamma Bass) Regia: Dana Terrace quando Qui, Quo e Qua partono per un'avventura in barca, lasciando Gaia a terra, la paperina fa amicizia con lena, papera un po' più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

È detto anche muggine; Blanche tt, popolare diva australiana; Vale anche e inoltre; Nutre anche l asino; quando mena mena sodo; quando cade imbianca; Si smussano quando sono vivi; quando saltano si brinda; Per allena rsi fanno una vasca dopo l altra; Licenziati... come gli allena tori; __ Spalletti, allena tore; Morì a Sant Elena ; Ortaggio che può avere le foglie pungenti; Può avere due canne sovrapposte; Possono avere i cilindri; Figura geometrica da avere sempre in auto; E morale ... meno male; Il declino fisico o morale ; Grave ferita morale ; Relativi al buon costume e alla morale ; Un altissimo grado del nostro Esercito; Un altissimo edificio torinese; Il partito di Renato altissimo e Giovanni Malagodi; Game show di Canale 5 con un altissimo muro ing;