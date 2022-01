La definizione e la soluzione di: Aiutano a smaltire materiali di scavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOTOPALE

Significato/Curiosità : Aiutano a smaltire materiali di scavo

Dentina (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) organico e per il 12% di acqua. Essendo molto più tenero dello smalto (la sua durezza sulla scala di Mohs è circa 3), una volta esposto vi si creano facilmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con aiutano; smaltire; materiali; scavo; aiutano a star meglio; aiutano i militari a muoversi nel buio; aiutano a contare; Quando arrivano, ci aiutano nelle difficoltà; Quelle nucleari sono difficili da smaltire ; Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discariche; È difficile smaltire quelle radioattive; smaltire la stanchezza; Costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero; Rendere lisci materiali come il marmo; Usare materiali di ricupero; Fatti di materiali che si distinguono tra ferrosi e non ferrosi; La terra tolta dallo scavo ; Lo scavo sul fondo del mare; scavo lungo e profondo; Consolidare il terreno prima dei lavori di scavo ; Cerca nelle Definizioni