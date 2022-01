La definizione e la soluzione di: L agricoltura senza la chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosità : L agricoltura senza la chimica

agricoltura biologica L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati; vuole promuovere la biodiversità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

Altre definizioni con agricoltura; senza; chimica; Aggettivo di una mosca dannosa in agricoltura ; Così è chiamato il settore dell agricoltura ; In agricoltura , fase che segue l aratura; Era preistorica in cui iniziò l agricoltura ; Gli aerei militari senza pilota; Una forma senza sfaccettature delle pietre preziose; Ideato senza le vocali; Messo insieme senza il minimo critetrio; II rame in chimica ; Sostanza chimica colorante, conservante, ecc; In chimica è risultata dall unione di due sostanze; Trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica ; Cerca nelle Definizioni