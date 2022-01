La definizione e la soluzione di: La agognata resistenza collettiva al Covid-19. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : IMMUNITÀ DI GREGGE

Altre definizioni con agognata; resistenza; collettiva; covid; Forte contraddizione o resistenza ; La Sendler che fu simbolo della resistenza polacca; Unità elettrica di resistenza ; Come la resistenza degli eritrociti all emolisi; Azienda agricola collettiva sovietica rus; Cordoglio espresso in forma collettiva ; Disgrazia collettiva , anche per cause naturali; Discussione pubblica e spesso collettiva ; Produce un vaccino contro il covid ; Una malattia che colpisce tutta la popolazione, come il covid -19; L'ONU che studia il covid ; L’ONU... contro il covid ; Cerca nelle Definizioni