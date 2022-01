La definizione e la soluzione di: Venne edificato a Roma a ricordo della battaglia di Ponte Milvio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ARCO DI COSTANTINO

Significato/Curiosità : Venne edificato a Roma a ricordo della battaglia di Ponte Milvio

Roma (città antica) principali vicende della guerra contro Massenzio: la partenza da Milano, l'Assedio di Verona, la battaglia di Ponte Milvio, l'ingresso a Roma e le due già citate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Il generale ateniese che venne detto il Giusto; Divenne papa nel 1143; La città in cui venne assassinato il presidente Kennedy; Quello sinfonico venne creato da Liszt; Il quartiere roma no con il cosiddetto Colosseo quadrato; Quattro dei roma ni; Celebre roma nza in Turandot; Un noto roma nzo di Jack London; Si dice di un ricordo di cui resta solo una traccia; Si disputa in ricordo ; II... ricordo del turista; Un oggettino ricordo ; Senso della misura; In architettura indica la superficie inferiore concava della volta; Un sorriso.. di John C.Charles, pilota della Ferrari; Riposa sull Altare della Patria; My Way è stato uno dei suoi cavalli di battaglia ; Teatro della battaglia tra Genova e Pisa del 1284; Vi si svolse la storica battaglia del Metauro; Sede di una battaglia franco-spagnola del 1643; Lavorano dopo aver montato i ponte ggi; L inizio del ponte ggio; ponte di funi sospeso e dondolante; Il suo ponte dà il nome a un noto chewing-gum; Fu sconfitto da Costantino presso il ponte milvio ; Moccia lanciò la moda di attaccarli a Ponte milvio ; La scritta apparsa a Costantino prima della battaglia al Ponte milvio ;