La definizione e la soluzione di: Vengono citati nelle ricette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INGREDIENTI

Significato/Curiosità : Vengono citati nelle ricette

Carciofi alla giudia La ricetta originale consiste, fondamentalmente, in una frittura di carciofi. I carciofi alla giudía hanno origine molto antica, visto che Vengono citati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con vengono; citati; nelle; ricette; vengono escussi; vengono cosi definite le email indesiderate; vengono alle mani; vengono cercate per risolvere un problema; Sono citati spesso con i Bot; Come dire sovreccitati ; Incitati , spronati; Sono concitati nelle voci che discutono; La si ripone nelle persone amiche; Piccola apertura nelle mura dei castelli; Discutono nelle assemblee; Cambia nelle declinazioni; Cucinato o preparato secondo ricette domestiche; Decifratori di ricette ; Termine per ricette ; Italia, il talent show con ricette di pasticceria; Cerca nelle Definizioni