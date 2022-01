La definizione e la soluzione di: Uno Stato che si affaccia sul golfo Persico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosità : Uno Stato che si affaccia sul golfo Persico

Stati per superficie (categoria Pagine che utilizzano Timeline) Lo Stato si affaccia sul golfo Persico e confina con l'Arabia Saudita a sud e con l'Iraq a nord. Il nome è il diminutivo di una parola araba che significa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con stato; affaccia; golfo; persico; Prestato ri d opera; stato del Messico; Capitale dello stato usa del Massachusetts; stato brasiliano che si affaccia sull oceano; Stato brasiliano che si affaccia sull oceano; Porto calabrese affaccia to sullo Ionio; Si canta all amata affaccia ta alla finestra; Stato africano affaccia to sull Atlantico: Costa __; Isoletta nel golfo di Napoli; Uno Stato sul golfo Persico; Un incantevole isola del golfo di Napoli; L Atlantico è percorso dalla Corrente del golfo ; Uno Stato sul Golfo persico ; Emirato sul Golfo persico ; Lo Stato insulare del golfo persico con Manama; Stato sul Golfo persico ; Cerca nelle Definizioni