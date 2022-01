La definizione e la soluzione di: Una cricca... di amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CLAN

Significato/Curiosità : Una cricca... di amici

Gang bang (categoria Sesso di gruppo) dal 1953, prima di questa data veniva utilizzato il termine gang-shag che è segnalato dal 1927 e significa letteralmente "banda/cricca del sesso". Il termine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con cricca; amici; cricca di brutti ceffi; Una cricca di amici; cricca di giovinastri; Un fresco tessuto per camici e estive; Certe camici e li hanno di ricambio; Viene scambiato fra amici ; I mesopotamici che adoravano Gilgamesh; Cerca nelle Definizioni