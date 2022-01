La definizione e la soluzione di: Una carta favorevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOUT

Significato/Curiosità : Una carta favorevole

L'Imperatrice (sezione carta dritta) erudizione. È la carta favorevole nei rapporti familiari. Influenza in senso positivo le carte vicine. Indica l'azione positiva di una persona che ci è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con carta; favorevole; Un tipo di carta leggera e sottile; Una caramella non incarta ta; Mettono su carta il lavoro del computer; Le firme che dànno carta bianca; In maniera favorevole ; favorevole come certi momenti; favorevole circostanza; Tutt'altro che favorevole ; Cerca nelle Definizioni