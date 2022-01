La definizione e la soluzione di: È stata la capitale della Nigeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAGOS

Significato/Curiosità : e stata la capitale della Nigeria

Nigeria 9°N 8°E? / ?9°N 8°E9; 8 La Nigeria (AFI: /ni'??rja/), ufficialmente Repubblica Federale della Nigeria (in inglese: Federal Republic of Nigeria), è uno Stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con stata; capitale; della; nigeria; Vanity __, testata di moda; Fu conquistata nella prima Crociata; È stata eseguita la mappatura di quello umano; La strada stata le n. 9; capitale del Nuovo Messico; capitale dello Stato usa del Massachusetts; Ha per capitale Riga; Ha per capitale Tbilisi; Costituisce l estremo lembo sudorientale della Calabria; Il colore della maglia della Fiorentina; La Marrone della musica; Parte posteriore della nave; La valuta nigeria na; Tentarono la secessione dai nigeria ni; Stato africano che separa nigeria da Gabon; In Cile e in nigeria ; Cerca nelle Definizioni