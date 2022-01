La definizione e la soluzione di: Un sorriso.. di John C.Charles, pilota della Ferrari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SMILE LECRERC

Significato/Curiosità : Un sorriso.. di John C.Charles, pilota della Ferrari

Fernando Alonso (categoria Piloti della Scuderia Ferrari) miglior pilota del 2012 | LaPresse, in LaPresse, 13 dicembre 2012.

