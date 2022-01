La definizione e la soluzione di: Lo sono i frutti non ancora pronti per essere raccolti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMMATURI

Significato/Curiosità : Lo sono i frutti non ancora pronti per essere raccolti

Diospyros kaki (reindirizzamento da Caco (frutta)) producono frutti partenocarpici non astringenti, quindi già pronti per il consumo fresco al momento della raccolta allo stato apparente di frutto immaturo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; frutti; ancora; pronti; essere; raccolti; sono molto... espansivi; Lo sono le donne colpevoli; sono famose quelle di Scopello e Marzamemi; Così sono detti i guardiani della rivoluzione islamica; frutti per spremute vitaminiche; Fibra ricavata da frutti di piante tropicali; frutti che hanno un duro guscio; Danno frutti spesso appaiati; Non ancora scaduto; Un punto d ancora ggio; Rende ancora più buono il cappuccino; Un punto d ancora ggio; I casi... per i quali bisogna sempre essere pronti ; pronti da cogliere; pronti a tutto; Negozio con piatti pronti ; Può essere di calcio o di grano; Un condimento che può essere balsamico; Possono essere di presenza; Possono essere nobili; Divinità pagana della terra e dei raccolti a Roma; raccolti in assemblea; Rovina i raccolti ; Dà profumatissimi fiori raccolti in grappoli; Cerca nelle Definizioni