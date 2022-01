La definizione e la soluzione di: Sono confinanti con i somali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETIOPI

Significato/Curiosità : Sono confinanti con i somali

somalia nord della somalia. La partecipazione dei somali a internet è in costante aumento, prevalentemente da parte dei somali espatriati all'estero. I siti internet ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

