La definizione e la soluzione di: Sonde spaziali Usa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIONEER

Significato/Curiosità : Sonde spaziali Usa

Esplorazione spaziale L'esplorazione spaziale è l'esplorazione materiale dello spazio eseguita mediante veicoli spaziali, con o senza equipaggio a bordo. Rientra all'interno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

