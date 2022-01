La definizione e la soluzione di: Scorrono nell alveo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIUMI

Significato/Curiosità : Scorrono nell alveo

Fiume (sezione L'alveo di scorrimento) fiume generalmente nasce da una (o più di una) sorgente, scorre lungo un alveo e termina con una (o più di una) foce. Al fiume si possono unire, lungo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con scorrono; nell; alveo; Vi si trascorrono le vacanze in campagna; Trascorrono l estate... cantando; Si trascorrono in riposo; Si trascorrono poltrendo; Contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornell o dai fonditori; Maturano nell a paglia; La si ripone nell e persone amiche; nell a musica polifonica è la linea melodica; Fuoriesce dall alveo lo; Parte dell’alveo di un fiume; Il suo alveo grafo misura le qualità della farina; Ha un alveo artificiale; Cerca nelle Definizioni