La definizione e la soluzione di: Scali come Malpensa e Linate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTI

Significato/Curiosità : Scali come Malpensa e Linate

Disastro aereo di Linate Linate fu un incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001 alle ore 08:10 locali all'aeroporto di Milano-Linate, con un bilancio finale di 118 vittime. È ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

