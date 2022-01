La definizione e la soluzione di: Samuel Jones, medico britannico che per primo descrisse la celiachia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEE

Significato/Curiosità : Samuel Jones, medico britannico che per primo descrisse la celiachia

Samuel Gee Samuel Jones Gee (Londra, 13 settembre 1839 – Keswick, 3 agosto 1911) è stato un medico pediatra britannico. Nel 1888 pubblicò la prima moderna e completa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

