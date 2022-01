La definizione e la soluzione di: Riposa sull Altare della Patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MILITE IGNOTO

Significato/Curiosità : Riposa sull Altare della Patria

Milite Ignoto (Italia) (sezione La legge per la sepoltura all'Altare della Patria) prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. La sua identità resta ignota poiché il corpo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

