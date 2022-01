La definizione e la soluzione di: Si riempie per assistere ad una conferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosità : Si riempie per assistere ad una conferenza

Guerra fredda (sezione L'Europa dell'Est si separa) consenso sul quadro postbellico in Europa. Alla Seconda conferenza di Québec, una conferenza militare di alto livello tenutasi nella città di Québec tra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

