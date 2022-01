La definizione e la soluzione di: Si ricorda quella in Emmaus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CENA

Significato/Curiosità : Si ricorda quella in Emmaus

Cena in Emmaus (Caravaggio Londra) Gallery di Londra. La cena in Emmaus di Londra è contemporanea al San Giovanni Battista, ed è stata riconosciuta come quella commissionata da Ciriaco Mattei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

