La definizione e la soluzione di: Quello della situazione è un vero disastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLO

Significato/Curiosità : Quello della situazione e un vero disastro

disastro di Cernobyl' Il disastro di Cernobyl' è un incidente nucleare avvenuto la notte del 26 aprile 1986 alle ore 1:23:45 UTC+4 nel Reattore nº 4 della centrale nucleare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

