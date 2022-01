La definizione e la soluzione di: Quello dell Assunta si disputa il 16 agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosità : Quello dell Assunta si disputa il 16 agosto

Supercoppa italiana il club campione d'Italia e Quello vincitore della Coppa Italia; se nella stessa stagione una squadra detiene entrambi i trofei, la competizione si disputa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; dell; assunta; disputa; agosto; quello della situazione è un vero disastro; quello di Rodi fu uno scultore greco del I secolo a.C; quello d Italia rappresenta la fortuna nei momenti critici del Paese; C è quello idrofilo; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro dell e imprese; L affitto... dell a nave; Fu una Bella ballerina dell a belle époque; Protegge i cittadini dalle disfunzioni dell apparato burocratico; La posizione assunta da chi dorme rannicchiato; L'isola di Venezia con la basilica dell'assunta ; La formazione assunta da una squadra in campo; Quello dell'assunta si svolge il 16 agosto; Una disputa a parole; Discussione, disputa ; Si disputa dopo le eliminatorie; Longchamp si disputa quello de Triomphe; Il numero di agosto ; Un santo del 28 agosto ; Nato a Roma l 8 agosto 1995, il personaggio è un giovane attore e conduttore televisivo; Si corre il 2 e il 16 agosto ; Cerca nelle Definizioni