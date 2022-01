La definizione e la soluzione di: Protegge i cittadini dalle disfunzioni dell apparato burocratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DIFENSORE CIVICO

Significato/Curiosità : Protegge i cittadini dalle disfunzioni dell apparato burocratico

Flavio Claudio Giuliano (sezione I panegirici di Giuliano) relativo, legiferando per tutti i cittadini, senza distinzioni e riguardi per amici e parenti. Meglio sarebbe legiferare per i posteri e gli stranieri, in ...

