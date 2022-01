La definizione e la soluzione di: Dà ordini in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHEF

Significato/Curiosità : Da ordini in cucina

Brigata di cucina La brigata di cucina è l'insieme di tutto il personale di cucina, sia operatori qualificati sia apprendisti, che opera nella preparazione professionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

