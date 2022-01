La definizione e la soluzione di: Occupa un posto elevato... nell albero genealogico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AVO

Significato/Curiosità : Occupa un posto elevato... nell albero genealogico

Carlo, principe del Galles (sezione albero genealogico) qualifica di pilota d'elicottero al RNAS Yeovilton nel 1974, prima di entrare nell'850º squadrone aeronavale, operando sulla HMS Hermes. Il 9 febbraio 1976 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con occupa; posto; elevato; nell; albero; genealogico; Una professionista che si occupa dell assistenza al parto; Donna che occupa una prestigiosa carica; Lo occupa il purosangue; Si può occupa re di pasti preconfezionati; Il posto ... ove si nasconde l asso; Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche difterenti; Il punto opposto a ESE; Punto opposto a ONO; Che occupano un posto più elevato ; elevato per importanza; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Molto elevato di statura; Viene assegnato nell a pallacanestro dopo un fallo; Cantone dell Ecuador che si trova nell a provincia di Azuay; Scorrono nell alveo; Contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornell o dai fonditori; albero d alto fusto; Un albero molto longevo; albero d alto fusto; albero somigliante all acacia; Occupa un posto elevato... nell’albero genealogico ; In quello genealogico ... ci sono i nostri avi; Appaiono nell'albero genealogico ; Se è genealogico non si addobba; Cerca nelle Definizioni