La definizione e la soluzione di: I Nuclei contro le sofisticazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NAS

Significato/Curiosità : I Nuclei contro le sofisticazioni

Comando carabinieri per la tutela della salute (reindirizzamento da Nucleo anti-sofisticazione) unità mobili e specializzate carabinieri "Palidoro". Da essa dipendono i vari Nuclei antisofisticazioni e sanità del corpo, più spesso indicati semplicemente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con nuclei; contro; sofisticazioni; L acido desossiribonuclei co; I nuclei di isolati cittadini; L acido desossiribonuclei co; L’acido ribonuclei co; Un farmaco contro le reazioni allergiche; Punto d incontro tra più strade; Un abile contro figura; Operazione di contro llo; Nuclei antisofisticazioni sigla; Nucleo antisofisticazioni sigla; Nuclei che combattono le sofisticazioni ; Combattono le sofisticazioni sigla; Cerca nelle Definizioni