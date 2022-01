La definizione e la soluzione di: Un insieme di oggetti da buttare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIARPAME

Significato/Curiosità : Un insieme di oggetti da buttare

Massimo Troisi (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) raccontò Troisi. «Già scrivevo poesie, ma solo per me, poi ho cominciato a buttare giù canovacci e tra parentesi mettevo 'lazzi', quando si poteva lasciare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con insieme; oggetti; buttare; Tu insieme ad altre persone; Cantano insieme ; Regione storica che si cita insieme alla Lorena; Adunare, mettere insieme ; Luogo in cui si acquistano oggetti vecchi e usati; oggetti fatti con una lega di rame e zinco; Negozio che vende oggetti minuti e di poco valore; Noto database di oggetti esterni al Sistema Solare; Arma medievale per buttare giù porte e portoni; buttare all aria il letto; Il buttare denaro; buttare giù... un rospo; Cerca nelle Definizioni