La definizione e la soluzione di: Un incontro di vocali diverso dal dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosità : Un incontro di vocali diverso dal dittongo

Terza declinazione del greco antico (sezione Temi in dittongo) in consonante Gruppo di sostantivi con tema in vocale debole (? e ?) Gruppo di sostantivi con tema in dittongo Per sapere se un sostantivo ha il tema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con incontro; vocali; diverso; dittongo; Punto d incontro tra più strade; incontro al vertice ing; Punto d incontro di strade o di culture; incontro di statisti; vocali in rosso; Dire senza vocali ; Gruppi vocali ci; Le vocali nel brano; È diverso dal beccheggio; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Prefisso per diverso ; Posticipare, oppure essere diverso ; Il dittongo del giudice; Il dittongo di giugno; Il dittongo della sciarada; Il dittongo dell aquila; Cerca nelle Definizioni